Таджикистан — Россия: прогноз Алексея Андронова на контрольную игру

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч Таджикистан — Россия.
Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.06.
«В Европе играть с нами не хотят, пока будем играть в Азии», — говорит главный тренер сборной России Валерий Карпин. Мне кажется, что у Таджикистана и России уровень совершенно разный. Таджикистан никогда не был близок к тому, чтобы выйти на чемпионат мира. Футбол, наверное, не является главным видом спорта для этой страны. Посмотрим, что нас ждёт. Понятно, что состав сборной России будет экспериментальным.
Мне кажется, что Россия — всё равно явный фаворит в этом матче. В прошлый раз, когда играли с Киргизией, было заметно, что игрокам не хватало настроя. Ожидаю, что в этом противостоянии Карпин обеспечит необходимый настрой. Моя ставка — победа сборной России с форой (-1,5) мяча с коэффициентом 2/06 — с футбольной точки зрения это очень хороший коэффициент. Думаю, что Россия должна уверенно побеждать», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
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