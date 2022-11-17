Таджикистан — Россия: прогноз Алексея Андронова на контрольную игру

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на товарищеский матч Таджикистан — Россия.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.06.



«В Европе играть с нами не хотят, пока будем играть в Азии», — говорит главный тренер сборной России Валерий Карпин. Мне кажется, что у Таджикистана и России уровень совершенно разный. Таджикистан никогда не был близок к тому, чтобы выйти на чемпионат мира. Футбол, наверное, не является главным видом спорта для этой страны. Посмотрим, что нас ждёт. Понятно, что состав сборной России будет экспериментальным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что Россия — всё равно явный фаворит в этом матче. В прошлый раз, когда играли с Киргизией, было заметно, что игрокам не хватало настроя. Ожидаю, что в этом противостоянии Карпин обеспечит необходимый настрой. Моя ставка — победа сборной России с форой (-1,5) мяча с коэффициентом 2/06 — с футбольной точки зрения это очень хороший коэффициент. Думаю, что Россия должна уверенно побеждать», — сказал Андронов.



Экспресс с коэффициентом 9.61.



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