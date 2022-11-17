«Ак Барс» – СКА: ставка Германа Титова на матч КХЛ 17 ноября в Казани

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – СКА.
Ставка: ТБ 4.5 за 1.72.
«Ближайшие матчи, вероятно, – последний шанс Знарка спастись от отставки. На то, чтобы выйти из кризиса, главному тренеру «Ак Барса» дали три игры. Важно, как команда будет выглядеть во встрече со СКА. Казалось бы, для казанцев это самый важный матч сезона, но в их победу я не верю.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Да, «Ак Барс» пару раз в сезоне сумел собраться в критический момент. Но одно дело — дожить до овертайма в «зелёном дерби» или перетерпеть проблемную «Магнитку», другое – матч с лидером чемпионата. В этом турнире серьёзным соперником СКА пока смогла стать лишь физиология, связанная с перелётом в дальневосточный часовой пояс. В привычных условиях питерцы снова превратились в мощнейшую команду чемпионата. Казанцы редко пропускают меньше трёх шайб, а команда Ротенберга на первом месте ещё и по заброшенным шайбам. Это говорит о том, что нас ждёт результативный матч. Моя ставка – тотал больше 4.5», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
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