«Спартак» — ЦСКА: когда дерби КХЛ, во сколько начало, кто фаворит

18 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу спартаковцев эксперты предлагают коэффициент 4.10.
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.92.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.
Экспресс с коэффициентом 9.61.
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