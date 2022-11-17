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«Спартак» — ЦСКА: когда дерби КХЛ, во сколько начало, кто фаворит

«Спартак» — ЦСКА: когда дерби КХЛ, во сколько начало, кто фаворит
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18 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу спартаковцев эксперты предлагают коэффициент 4.10.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.92.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.50.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

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