«Автомобилист» — «Сочи»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Сочи».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.25.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Чего не отнять у Сергея Светлова, так это умения заставить любую свою команду вгрызаться в результат. С победами у сочинцев хоть и лучше, чем было, но всё равно пока тяжеловато, зато южане в пяти последних матчах из шести набирают очки. То есть определённое поступательное движение налицо, и его динамика позволяет сочинцам не влетать в основное время практически против любого соперника.

Но «Автомобилист» — совсем не любой соперник. Екатеринбуржцы чуть раньше остальных свалились в функциональную яму и чуть дольше там задержались. Но вылезли, разогнались, имеют пятиматчевую победную серию и, что крайне важно, тащат в овертаймах ничейные матчи.

Ещё у этого противостояния весьма интересная статистика личных встреч. С момента появления «Сочи» на карте КХЛ соперники 16 раз играли в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. И у «Автомобилиста» не слишком большое, но всё же преимущество. Но при этом в семи таких междусобойчиках, проведённых в Екатеринбурге, хозяева победили только три раза, тогда как сочинцы – четыре. То есть эта серия имеет достаточно чётко выраженный гостевой характер.

Ну, и в качестве вишенки на торте: треть матчей этих соперников уходила за пределы основного времени.

Вывод: тот редкий случай, когда хочется поддержать математику, а она требует именно ничьей. Поэтому мой прогноз не будет отбрасывать ничью, а отдаёт «Автомобилисту» два очка, которые он наберёт тем способом, который ему больше понравится, в среднем по количеству заброшенных шайб матче, где тотал не превысит 7.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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