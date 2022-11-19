«Динамо» Москва — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева с коэффициентом 3.10

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — «Куньлунь».

Ставка: «Куньлунь» не проиграет за 3.10.

«Похоже, что из всех лидеров нынешней КХЛ у бело-голубых вышла самая затянувшаяся серия функциональной просадки. Причём она вышла какой-то двухступенчатой. Вроде разобрались с ней и преодолели, и даже «Магнитку» обыграли (тоже была не в лучшей форме), и тут тебе ещё пять поражений подряд.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

И в хлам проигранная вся дальневосточная серия, а дома бело-голубые не смогли отползти ни от «Спартака», ни даже от «Адмирала». В общем, проблемы есть и проблем этих много.

У «Куньлуня» проблем, естественно, ничуть не меньше, и не видать китайцам в этом сезоне плей-офф, как своих ушей, но вот в результат, если появляется такая возможность, они вгрызаются. С «Динамо» такая возможность будет, тут к гадалке не ходи.

А ещё тренерский штаб «Куньлуня» включит мотивационную составляющую. Заключается она в том, что с момента рождения китайского клуба он провёл с «Динамо» 13 официальных матчей и ещё один предсезонный «товарняк» и не выиграл ни разу. Вот у всех остальных команд КХЛ «Куньлунь» хотя бы по разику, но выигрывал. Даже у СКА выигрывал, а действующего обладателя Кубка Гагарина в этом сезоне и вовсе искрутил на болту, а у «Динамо» пока — никак.

Кажется мне, что пришло время эту затянувшуюся победную серию бело-голубых заканчивать. Потому что в природе ничего не бывает вечным. Да и лучшего момента для этого, как мне кажется, в ближайшей перспективе будет не найти.

Поэтому предположу не особо голевой матч («Динамо» сейчас мало забивает) с тоталом, не превышающим 6.5 шайбы. Но совсем унижать бело-голубых не стану и спрогнозирую, что «Куньлунь» в этой игре наберёт минимум одно очко. То есть не проиграет в основное время».

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Куньлунь» с коэффициентом 3.20.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — СКА с коэффициентом 2.65.

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