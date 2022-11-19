«Нефтехимик» — СКА: трансляция матча, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — СКА. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.61. На победу нижнекамцев эксперты предлагают коэффициент 5.20.



Букмекеры считают, что матч КХЛ «Нефтехимик» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.5.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Куньлунь» с коэффициентом 3.20.

Легенда «Вашингтона»: даже Гретцки оценит рекорд Овечкина.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — СКА с коэффициентом 2.65.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 12 голов.