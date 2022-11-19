Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч Албания — Армения.

Ставка: обе забьют за 2.11.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Обе команды выйдут на поле далеко не в самых оптимальных составах, в таком состоянии очень трудно показать хороший футбол и избежать ошибок. Албанцы сейчас котируются выше сборной Армении и заслуженно считаются фаворитами. Судьба даёт хозяевам отличный шанс, чтобы прервать серию из десяти матчей без побед.

У армян сменился тренер, после проваленной Лиги наций пришлось прощаться с Хоакином Капарросом. Исполняющим обязанности назначен Роман Березовский. Под его руководством Армения уже добыла ничью в Косово, хотя в том матче тоже считалась аутсайдерами.

Обе сборные не отличаются результативностью, но в товарищеском матче с примерно равным по силам соперником могут позволить себе играть в открытый футбол. Букмекеры зря не верят в результативный матч, как минимум по одному голу способна забить каждая из команд. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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