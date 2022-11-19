Представляем вашему вниманию прогноз на товарищеский матч Албания — Армения.
Ставка: обе забьют за 2.11.
Обе команды выйдут на поле далеко не в самых оптимальных составах, в таком состоянии очень трудно показать хороший футбол и избежать ошибок. Албанцы сейчас котируются выше сборной Армении и заслуженно считаются фаворитами. Судьба даёт хозяевам отличный шанс, чтобы прервать серию из десяти матчей без побед.
У армян сменился тренер, после проваленной Лиги наций пришлось прощаться с Хоакином Капарросом. Исполняющим обязанности назначен Роман Березовский. Под его руководством Армения уже добыла ничью в Косово, хотя в том матче тоже считалась аутсайдерами.
Обе сборные не отличаются результативностью, но в товарищеском матче с примерно равным по силам соперником могут позволить себе играть в открытый футбол. Букмекеры зря не верят в результативный матч, как минимум по одному голу способна забить каждая из команд. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 2.11.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Карпин сделал прогноз на победителя чемпионата мира.
Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.
Прогноз на матч Узбекистан – Россия с коэффициентом 2.95.
Карьере Роналду в «Манчестере» конец. Какую опасную ставку сделал Криш?
- 21 ноября 2022
-
00:30
- 20 ноября 2022
-
23:30
-
22:30
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:37
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:40