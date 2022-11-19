UFC Vegas 65: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 65.

Все бои основного карда покажут на телеканале «Матч!». Начало – не ранее 00:15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В главном поединке вечера сойдутся тяжеловесы Деррик Льюис и Сергей Спивак. Также на турнире выступит российский боец Муслим Салихов, который встретится с Андре Фиалью.

Главный кард:

Деррик Льюис vs Сергей Спивак;

Ион Куцелаба vs Кеннеди Нзечукву;

Вальдо Кортес-Акоста vs Чейз Шерман;

Андре Фиалью vs Муслим Салихов;

Джек Делла Маддалена vs Дэнни Робертс.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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