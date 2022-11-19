Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

UFC Vegas 65: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

UFC Vegas 65: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию
Комментарии

В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 65.

Все бои основного карда покажут на телеканале «Матч!». Начало – не ранее 00:15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В главном поединке вечера сойдутся тяжеловесы Деррик Льюис и Сергей Спивак. Также на турнире выступит российский боец Муслим Салихов, который встретится с Андре Фиалью.

Главный кард:

  • Деррик Льюис vs Сергей Спивак;
  • Ион Куцелаба vs Кеннеди Нзечукву;
  • Вальдо Кортес-Акоста vs Чейз Шерман;
  • Андре Фиалью vs Муслим Салихов;
  • Джек Делла Маддалена vs Дэнни Робертс.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Емельяненко подтвердил, что завершит карьеру после боя с Бейдером.

Усман Нурмагомедов отреагировал на чемпионство в Bellator.

Победа над Андерсоном принесла Немкову $ 1 млн.

Вадим Немков проведёт титульный бой с Йоэлем Ромеро.

Никаких договорняков! Испортить матч открытия ЧМ-2022 не удастся Никаких договорняков! Испортить матч открытия ЧМ-2022 не удастся
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022