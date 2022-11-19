UFC Vegas 65: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию
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В ночь на 20 ноября в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 65.
Все бои основного карда покажут на телеканале «Матч!». Начало – не ранее 00:15.
В главном поединке вечера сойдутся тяжеловесы Деррик Льюис и Сергей Спивак. Также на турнире выступит российский боец Муслим Салихов, который встретится с Андре Фиалью.
Главный кард:
- Деррик Льюис vs Сергей Спивак;
- Ион Куцелаба vs Кеннеди Нзечукву;
- Вальдо Кортес-Акоста vs Чейз Шерман;
- Андре Фиалью vs Муслим Салихов;
- Джек Делла Маддалена vs Дэнни Робертс.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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