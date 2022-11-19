Ставка Максима Лебедева на матч НХЛ «Виннипег» — «Питтсбург»

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Виннипег» — «Питтсбург».

Ставка: победа «Виннипега» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.78.

«Вначале, как всегда, смотрим динамику прохождения соперников по регулярному сезону. У «Виннипега» всё хорошо, на момент написания данного прогноза он четвёртый в своей Западной конференции, где набирает ровно 70,0% очков (или 1,4 очка в среднем за матч).

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При этом основные конкуренты «лётчиков» провели на пару матчей больше, и при нынешней форме и по проценту набранных очков «Виннипег» уступает только безоговорочному лидеру конференции – «Вегасу».

В домашних матчах у «Виннипега» полный ажур: 85,7% набранных очков (или 1,71 очко в среднем за матч). Это даже лучше, чем у «Вегаса», это лучший результат на Западе, у всех команд НХЛ шансов победить в Виннипеге немного.

В том числе и у ковыляющего на 10-м месте Восточной конференции «Питтсбурга», который с грехом пополам набирает одно очко в среднем за матч, что составляет 50% набранных очков. При этом на выезде «пингвины» набирают и того меньше – 0,91 очко в среднем за матч, или 45,5% очка.

Если посмотреть статистику личных встреч, то очевидно прямо противоположное. За последние 10 лет соперники сыграли чуть больше двух десятков матчей, и там преимущество у «Питтсбурга» — не слишком большое, но ощутимое. А вот в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Виннипеге, у «пингвинов» и вовсе семь побед – преимущество более чем двукратное!

То есть история делает фаворитом «Питтсбург», а день сегодняшний – «Виннипег». Что предпочтёте выбрать?

Передо мной этот вопрос не стоит. Историю надо выбирать тогда, когда в остальном все равны, ну или нет никакой определённости. Поскольку тут она есть, то можно с чистой совестью предсказать достаточно весёлый матч с тоталом, превышающим 5.5 шайбы. И в матче «Виннипег» наберёт два очка, причём сделает это в основное время».

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