Андре Фиалью — Муслим Салихов: где смотреть онлайн, прямая трансляция, прогнозы

В ночь с 19 на 20 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 215.
В одном из поединков португальский боец Андре Фиалью сразится с россиянином Муслимом Салиховым.
Смотреть бой в прямом эфире можно на телеканале «Матч!». Начало поединка — не ранее 00:15 мск.
Аналитики уверены, что победу одержит российский спортсмен, и предлагают поставить на это событие с коэффициентом 1.86. На победу португальца предлагают поставить за 2.00.
Букмекеры оценили шансы поединка Муслим Салихов – Андре Фиалью закончиться судейским решением. Сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда можно с коэффициентом 2.20. Тотал меньше 2.5 раунда оценён в 1.63.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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В двух ведущих промоушенах мира чемпионами в лёгком весе являются россияне.
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