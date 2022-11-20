Катар — Эквадор: прогноз Goal.com на матч открытия ЧМ-2022

Эксперты зарубежного ресурса Goal.com сделали прогноз на матч чемпионата мира Катар – Эквадор.

Ставка: победа Эквадора всухую за 3.40.

Команда Густаво Альфаро показала, что её трудно победить, ещё в квалификации на ЧМ-2022 в Катар, а при подготовке к турниру продемонстрировала непревзойдённую оборону.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эквадор сохранил свои ворота сухими в шести товарищеских матчах подряд, которые он сыграл в преддверии чемпионата мира, и, вероятно, снова будет держать оборону в напряжении.

Катар остаётся неизвестной командой, так как в последнее время мало играл в конкурентоспособный футбол, хотя их третье место на Кубке арабских стран прошлым летом придаст уверенности футболистам.

Тем не менее качество соперника, с которым они, вероятно, столкнутся в группе А, будет значительно выше. Сложно представить даже на минутку, что хозяева могут одержать победу в своём первом матче чемпионата мира.

Оборона у Эквадора очень надёжная, а для победы достаточно и одного гола. Нет никаких сомнений, что эквадорцы выиграют в своём первом матче и сделают это, не пропустив мяча.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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