Катар — Эквадор: прогноз Goal.com на матч открытия ЧМ-2022

Эксперты зарубежного ресурса Goal.com сделали прогноз на матч чемпионата мира Катар – Эквадор.
Ставка: победа Эквадора всухую за 3.40.
Команда Густаво Альфаро показала, что её трудно победить, ещё в квалификации на ЧМ-2022 в Катар, а при подготовке к турниру продемонстрировала непревзойдённую оборону.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Эквадор сохранил свои ворота сухими в шести товарищеских матчах подряд, которые он сыграл в преддверии чемпионата мира, и, вероятно, снова будет держать оборону в напряжении.
Катар остаётся неизвестной командой, так как в последнее время мало играл в конкурентоспособный футбол, хотя их третье место на Кубке арабских стран прошлым летом придаст уверенности футболистам.
Тем не менее качество соперника, с которым они, вероятно, столкнутся в группе А, будет значительно выше. Сложно представить даже на минутку, что хозяева могут одержать победу в своём первом матче чемпионата мира.
Оборона у Эквадора очень надёжная, а для победы достаточно и одного гола. Нет никаких сомнений, что эквадорцы выиграют в своём первом матче и сделают это, не пропустив мяча.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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