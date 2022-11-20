Деррик Льюис — Сергей Спивак: во сколько начало боя, по какому каналу покажут

В ночь с 19 на 20 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 215. В главном событии молдавский боец Сергей Спивак сразится с американцем Дерриком Льюисом. Соперники встретятся в тяжёлой весовой категории.
Смотреть бой в прямом эфире можно на телеканале «Матч!». Начало поединка – не ранее 1:15 мск.
Букмекеры уверены, что выиграет молдавский спортсмен, и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.58. Победа американца оценена в 2.50.
Эксперты не сомневаются, что бой закончится досрочной победой одного из бойцов. Тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.14. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 5.20.
Спивак к 27 годам провёл в ММА 18 боёв: одержал 15 побед и потерпел три поражения. 37-летний Льюис за 36 поединков в смешанных единоборствах 26 раз вышел победителем и 10 раз потерпел поражение.
Деррик Льюис в настоящий момент занимает седьмое место в рейтинге претендентов UFC тяжёлого дивизиона. Сергей Спивак располагается на 12-м месте.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Прогноз на бой Деррик Льюис – Сергей Спивак.
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