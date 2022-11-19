Представляем вашему вниманию прогноз на бой UFC Деррик Льюис — Сергей Спивак.

Ставка: победа Деррика Льюиса за 2.52.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что Деррик Льюис уже не тот. Он проводит третий бой за год, а в двух предыдущих был нокаутирован Таем Туивасой и Сергеем Павловичем. Сейчас его решили использовать как проверку для набирающего обороты проспекта.

Спивака можно назвать одним из самых простых соперников Льюиса за последние годы, но даже он считается фаворитом.

Недооценивать даже сбавившего обороты Деррика Льюиса не стоит. Американец имеет нокаутирующий удар, мощь и инстинкт убийцы. Спивак может быть техничнее, выносливее, но не настолько, чтобы с лёгкостью пройти Льюиса.

Тут, скорее, стоит ставить на Деррика за хороший коэффициент, чем брать фаворита, которого явно переоценивают в разном бою. У американца чуть больше шансов закончить всё одним ударом. Предлагаем поставить на победу Деррика Льюиса за 2.52.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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