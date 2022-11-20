Катар — Эквадор: матч открытия чемпионата мира по футболу, во сколько начало, прогнозы

20 ноября стартует ЧМ-2022 по футболу. В этот день состоится матч открытия турнира, в котором встретятся сборные Катара и Эквадора. Начало игры — в 19:00 мск.

В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитом латиноамериканскую сборную: поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.30. Шансы хозяев мундиаля оценили коэффициентом 3.60, а ничья идёт за 3.20.

Букмекеры считают, что матч Катар — Эквадор не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.40, а ТМ 2.5 идёт за 1.62.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.08. Гол Катара оценивают в 1.53, а на то, что отличится сборная Эквадора, можно поставить за 1.31.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.

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