Прогноз Егора Титова на товарищеский матч Узбекистан — Россия

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на товарищеский матч Узбекистан – Россия.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.67.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Первый из двух контрольных матчей сборной России в концовке года завершился вничью – 0:0. В Таджикистане даже забить не получилось. Карпин говорил о том, что на второй матч будет полностью другой состав, но игра вряд ли претерпит серьёзные изменения. Уже нет того настроя, который необходим.

Игроки подустали, хотят в отпуск, а тут надо проводить матчи, которые ничего не значат, никого значения не имеют. Трудно в такой ситуации заставить себя играть.

Узбекистан, как мне кажется, будет даже посильнее, чем Таджикистан. И на своём поле он точно захочет добиться результата. Для него это престижно. У него мотивация будет даже посолиднее.

Я думаю, что будет много борьбы, единоборств. Российской сборной будет не хватать сыгранности. Поэтому я снова не жду обилия моментов, голов. Будет вязкий футбол. Поэтому просто ставлю на тотал меньше 2.5 мяча».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

Мостовой: смотреть надо ЧМ-2022, а не игру с Узбекистаном!



Роман Павлюченко дал прогноз на матч Узбекистан — Россия.

Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.

Прогноз Валерия Карпина на победителя ЧМ-2022.

Карим Бензема пропустит ЧМ-2022 в Катаре.