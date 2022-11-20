Прогноз Егора Титова на товарищеский матч Узбекистан — Россия

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на товарищеский матч Узбекистан – Россия.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.67.
«Первый из двух контрольных матчей сборной России в концовке года завершился вничью – 0:0. В Таджикистане даже забить не получилось. Карпин говорил о том, что на второй матч будет полностью другой состав, но игра вряд ли претерпит серьёзные изменения. Уже нет того настроя, который необходим.
Игроки подустали, хотят в отпуск, а тут надо проводить матчи, которые ничего не значат, никого значения не имеют. Трудно в такой ситуации заставить себя играть.
Узбекистан, как мне кажется, будет даже посильнее, чем Таджикистан. И на своём поле он точно захочет добиться результата. Для него это престижно. У него мотивация будет даже посолиднее.
Я думаю, что будет много борьбы, единоборств. Российской сборной будет не хватать сыгранности. Поэтому я снова не жду обилия моментов, голов. Будет вязкий футбол. Поэтому просто ставлю на тотал меньше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 10.15.
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