Константин Генич дал прогноз на матч чемпионата мира 2022 Катар — Эквадор

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата мира 2022 Катар – Эквадор.

Ставка: тотал матча 1–2 мяча за 1.75.

«Начинается чемпионат мира в Катаре, и начинается он матчем открытия на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре, где хозяева катарцы сыграют со сборной Эквадора.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Уже со скандала начинается чемпионат мира. Якобы эквадорцев подкупили за $ 7,5 млн, чтобы хозяева выиграли 1:0. Не знаю, насколько достоверна информация и стоит ли ей верить, но дыма без огня не бывает.

Обе команды очень осторожные. Напоминаю, что Эквадор под руководством Густаво Альфаро квалифицировался с четвёртого места в отборочной группе в Южной Америке. Катар — команда-хозяйка, она дебютирует на чемпионате мира. За последнее время команда Феликса Санчеса играла исключительно товарищеские матчи.

Не будем забывать, что Катар — победитель Кубка Азии 2019 года. И в целом неплохие матчи Катар проводил, но это очень осторожная команда. Эквадор — тоже. Катар в 18 последних встречах только два раза уступил, но это всё контрольные встречи. Эквадорцы ещё в марте проводили отборочные встречи. Но после этого провели ещё шесть матчей — дважды выиграли, четыре раза сыграли вничью, не пропустив ни одного мяча. Обе команды больше тяготеют к обороне.

Но не хочется, чтобы первый матч прошёл без забитых мячей. Самый правильный прогноз на эту встречу, наверное, тотал меньше 2.5 мяча, но коэффициент небольшой – 1.50. Я бы рассмотрел, что в этой встрече будет забито 1 или 2 гола. 1:0, 2:0 либо ничья 1:1. Что-то из этой области. Коэффициент повыше – 1.75. На этом варианте и остановлюсь. Думаю, в матче открытия больше двух мячей точно не будет, а 0:0 не хотелось бы видеть. Кто выиграет — не знаю».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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