Катар — Эквадор: прогноз Виктора Гусева на матч ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Катар — Эквадор.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.53.

«Это первый матч чемпионата мира в Катаре. По традиции в нём играет команда-хозяйка турнира. Катар находится на 50-м месте в рейтинге ФИФА и впервые принимает участие в мировом первенстве, так как на него не нужно было проходить отбор. Эквадор на 44-м месте в рейтинге ФИФА и сыграет на мундиале в четвёртый раз. В отборе Южной Америки эквадорцы заняли четвёртую строчку и получили прямую путёвку на турнир.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Стартовый матч чемпионата мира редко получается результативным. Соперники играли между собой осенью 2018 года. Тогда Катар выиграл со счётом 4:3. С хозяевами давно работает испанец — Феликс Санчес. Все футболисты его команды – из местных клубов, он там всех знает. В этом плюс, они собрались в июне и, не отвлекаясь, готовились к турниру.

Целая группа игроков – из клуба «Аль-Садд». Там тоже испанский след, ведь её тренировал Хави. Были товарищеские матчи у катарцев. В основном они забивают немного, но и неплохо играют в обороне. Между прочим, Катар выиграл Кубок Азии в 2019 году.

Эквадор очень интересно проводит товарищеские матчи. Едва ли не последние пять матчей товарищеских эквадорцы сыграли «на ноль». Здесь всё наоборот. Здесь много представителей европейских клубов. Эквадорцы хорошо играют на контратаках, здесь много молодых футболистов.

В 2019 году Эквадор стал чемпионом Южной Америки среди футболистов до 20 лет. Однако за Катар будут свои трибуны. Думаю, матч получится напряжённым, а голов будет забито немного».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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