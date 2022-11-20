Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Узбекистан – Россия.

Ставка: победа России за 2.31.

«Сборная Узбекистана хорошо зарекомендовала себя на просторах Азии и считается не самым слабым соперником в своём регионе, имея добротный состав и здорово выступая осенью.

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Да, команде не удалось добраться даже до третьего этапа квалификации на чемпионат мира, но в группе Кубка Азии она добыла три победы и не пропустила ни одного мяча за это время. Да и недавняя товарищеская встреча с Коста-Рикой внушает уважение составу, который лишь минимально уступил грозному противнику.

Россия несколько невзрачно выглядела в противостоянии с Таджикистаном на днях и могла бы сыграть более агрессивно в атаке. Вероятнее всего, связано это с тем, что ребята давно не играли вместе и в том матче больше налаживали связи и взаимодействие. Теперь дело должно пойти значительно лучше, ведь по всем параметрам россияне имеют огромное преимущество над своим соперником.

Однако лёгкой прогулки у россиян не предвидится. Сейчас все научились играть в футбол и бывшие явные аутсайдеры порой весьма серьёзно конкурируют в отдельных матчах. Сборная Узбекистана явно попытается сыграть агрессивно впереди, предпочитая открытый футбол, поддерживаемая собственными болельщиками.

В этом и будет скрываться дополнительный шанс для гостей, которые вполне могут наказать в ответных выпадах. Да и разница в классе между командами весьма значительная, что говорит в пользу победы российского коллектива. Мой прогноз — победа России за коэффициент 2.31».

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