Узбекистан — Россия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на товарищеский матч Узбекистан – Россия.

Ставка: победа России всухую за 3.32.

«Сборная Узбекистана неплохо играет в рамках своего региона и вполне успешно расправляется с соперниками в Кубке Азии, добыв девять очков после трёх сыгранных матчей в квалификации. Команда умело комбинирует впереди, забивает очень немало и практически эталонно действует в обороне, не пропустив ни одного мяча за этот период.

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Однако футболисты в большинстве своём выступают в родном чемпионате, и опыта борьбы на международной арене против серьёзных соперников у них совсем немного, что может оказаться решающим в предстоящей схватке.

Что касается сборной России, то здесь с этим самым опытом дела обстоят значительно лучше, да и те ребята, кто играет в РПЛ, привыкли к самым серьёзным противостояниям в рамках чемпионата. Да, россиянам не удалось переиграть скромный Таджикистан на его поле в недавней встрече, но моментов там команда создала достаточно и теперь, на мой взгляд, будет более интересно смотреться впереди.

Я считаю, что в этой паре особой интриги не случится. Да, встреча имеет товарищеский статус, но это противостояние станет дебютным в очном плане, и сборные захотят выложиться по полной. Гости превосходят соперника и в классе, и в опыте, и в индивидуальном мастерстве исполнителей.

Узбекистан хорош в Азии, но вряд ли сможет тягаться на равных с таким серьёзным противником. По моему мнению, Россия без особых сложностей добудет победу в этой схватке, имея преимущество по всем показателям. Мой прогноз — победа России всухую за коэффициент 3.32».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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