Узбекистан — Россия: прогноз Олеси Серёгиной на матч в Ташкенте

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на товарищеский матч Узбекистан – Россия.

Ставка: победа России за 2.28.

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«Думаю, что этот матч не станет лёгкой прогулкой для нашей сборной. Карпин продолжает экспериментировать, а мы видели в матче с Таджикистаном, что эксперименты были не очень успешными.

Видно было, что Карпин собрал хороший состав, но на поле единой команды не было. Сыгранности сейчас мало, игровой практики нет у нашей сборной.

Сборная Узбекистана сильнее, чем Таджикистан. Она выиграла семь последних матчей из восьми. Это очень хороший результат, но они играли не с самыми сильными соперниками. Тем не менее у команды есть игровая практика.

Нашей команде будет сложно, но я всё-таки предлагаю верить в эксперименты Карпина. Выбираю простую, но, думаю, надёжную ставку – на победу России».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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