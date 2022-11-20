Узбекистан — Россия: прогноз Олеси Серёгиной на матч в Ташкенте

Ведущая и блогер Олеся Серёгина дала прогноз на товарищеский матч Узбекистан – Россия.
Ставка: победа России за 2.28.
«Думаю, что этот матч не станет лёгкой прогулкой для нашей сборной. Карпин продолжает экспериментировать, а мы видели в матче с Таджикистаном, что эксперименты были не очень успешными.
Видно было, что Карпин собрал хороший состав, но на поле единой команды не было. Сыгранности сейчас мало, игровой практики нет у нашей сборной.
Сборная Узбекистана сильнее, чем Таджикистан. Она выиграла семь последних матчей из восьми. Это очень хороший результат, но они играли не с самыми сильными соперниками. Тем не менее у команды есть игровая практика.
Нашей команде будет сложно, но я всё-таки предлагаю верить в эксперименты Карпина. Выбираю простую, но, думаю, надёжную ставку – на победу России».
Экспресс с коэффициентом 10.15.
Где покажут матч Узбекистан — Россия.
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Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.
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