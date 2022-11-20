ЧМ-2022: во сколько церемония открытия чемпионата мира, где смотреть онлайн

20 ноября 2022 года стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. Церемония открытия мундиаля начнётся 20 ноября в 18:00 мск — за час до дебютного матча турнира, в котором встретятся Катар и Эквадор.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Смотреть церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре можно будет на телеканале «Матч!».

Шакира и Дуа Липа отказались выступать на церемонии, но точно будет Чонгук из BTS.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.

Финальный матч пройдёт на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Решение о проведении ЧМ зимой было принято из-за чрезмерной летней жары в Катаре.

Экспресс с коэффициентом 10.15.

Катар — Эквадор: прогноз Павла Погребняка с коэффициентом 5.60.

Прогноз Валерия Карпина на победителя ЧМ-2022.

Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.

Прогноз на матч Узбекистан – Россия с коэффициентом 2.95.

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