Павел Погребняк сделал прогноз на матч ЧМ-2022 Катар — Эквадор

Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч ЧМ-2022 Катар – Эквадор.
Ставка: победа Катара и тотал меньше 2.5 мяча за 5.60.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
«Мировое первенство – главное событие в карьере каждого футболиста.
Сборная Катара впервые сыграет на этом турнире и постарается выступить достойно, учитывая, что катарцы с 2010 года начали подготавливать футболистов к домашнему чемпионату мира. Возможно, что благодаря этому они и выиграли Кубок Азии в 2019 году.
Эквадор до последнего не знал, будет ли он принимать участие в турнире. Учитывая это, а также то, что матчи открытия не всегда получаются зрелищными, моя ставка – победа Катара и тотал меньше 2.5 мяча».
Экспресс с коэффициентом 10.15.
Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.
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