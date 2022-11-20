Прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата мира 2022 Катар — Эквадор

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира 2022 Катар – Эквадор.
Ставка: победа Эквадора за 2.50.
«Сборная Катара очень разнообразно проводила подготовку к предстоящему чемпионату мира и имела в соперниках немало серьёзных команд, добыв четыре победы кряду в последних встречах. Коллектив сыграл немало спаррингов против латиноамериканских команд и победил не так давно Панаму, Гондурас и Гватемалу, не уступив грозным когда-то чилийцам.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Катарцы явно попытаются выступить достойно на домашнем мундиале и будут рассчитывать на поддержку собственных болельщиков во всех своих поединках.
Что касается Эквадора, то здесь тоже всё довольно убедительно. Сборная напрямую попала на турнир и смотрелась очень солидно в квалификации, лишь чудом не отобрав у Уругвая третье место в группе. Да и после завершения отборочного этапа команда не уступила ни в одной контрольной встрече, обыграв Нигерию и выступив на равных с японцами в недавнем противостоянии. Эквадорцы умеют засушить игру и будут ждать своего шанса впереди, что они очень хорошо делали и раньше.
Я считаю, что стартовый поединок турнира пройдёт больше в закрытой манере и вряд ли стоит рассчитывать на яркий и зрелищный футбол. Катар попытается, вероятнее всего, сыграть первым номером, подгоняемый родными трибунами, но именно это и может сказаться негативно для хозяев поля.
Эквадор умеет терпеть и очень опасен в контрвыпадах, что не раз доказывал в прошлом. Да и в классе у южноамериканцев имеется преимущество. На мой взгляд, гости смогут дождаться своего шанса и вырвут победу в нелёгкой борьбе. Мой прогноз — победа Эквадора за коэффициент 2.50».
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