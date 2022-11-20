Прогнозы Артура Петросьяна на победителя ЧМ-2022 и обладателя «Золотого мяча»

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на победителя ЧМ-2022, лучшего бомбардира и обладателя «Золотого мяча».

Ставка 1: победитель ЧМ-2022 – Бразилия или Аргентина за 3.00.

Ставка 2: Месси станет обладателем «Золотого мяча» за 9.00.

Ставка 3: Месси забьёт больше Роналду за 2.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Мне бы хотелось сделать ставку на то, что чемпионат мира выиграет Бразилия или Аргентина. Бразилия у меня лично – главный фаворит. Мне кажется, что это самая мощная команда прямо сейчас в мире с сумасшедшим подбором исполнителей. Эта сборная прогрессировала в последнее время – во всех линиях у бразильцев всё в порядке.

Аргентину сбрасывать со счетов тоже нельзя. Три года уже не проигрывает команда Скалони, она хорошо организованная и в хорошем смысле прагматичная. Она не демонстрирует очень зрелищный футбол, но это и не требуется. Команда смотрится достойно, солидно и эффективно.

Месси сейчас набрал отличную форму – лучшую за последние полгода. Это его последний чемпионат мира, что также стоит учитывать. Сетка также располагает к тому, чтобы Аргентина попыталась побороться за главный приз. Если Аргентина и Бразилия выиграют свои группы, то они могут встретиться на стадии полуфинала.

Также мне хочется поставить на то, что «Золотой мяч» возьмёт Месси. В сборной он играет максимально близко к атаке, будет иметь достаточно моментов и ассистировать партнёрам. Думаю, что минимум до полуфинала Аргентина доходить должна, а за заслуги на этом чемпионате мира, и за всю его карьеру в целом ему вполне могут вручить «Золотой мяч».

Третий вариант – Месси забьёт больше голов, чем Роналду. Ставлю на аргентинца. Нет уверенности в том, что Португалия на этом турнире выступит успешно, и конкретно сам Роналду. Сейчас не очень хорошая атмосфера внутри сборной Португалии по отношению к Роналду, что скажется на игре.

Нет уверенности в том, что он будет проводить на поле по 90 минут в каждом матче и исполнять все стандарты. А Месси должен демонстрировать футбол, близкий к лучшему, поэтому, как мне кажется, он должен забивать больше Роналду».

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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