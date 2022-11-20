«Витязь» — ЦСКА: по какому каналу покажут, прямая трансляция, где смотреть онлайн

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск.

Смотреть матч в прямом эфире можно на канале KHL Prime.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.71. На победу хозяев эксперты предлагают коэффициент 4.70.

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Витязь» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13.

Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.71. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.5.

Экспресс с коэффициентом 10.15.

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Прогноз на матч «Витязь» — ЦСКА с коэффициентом 3.08.

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