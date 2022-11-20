Егор Титов дал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Катар — Эквадор

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на матч чемпионата мира по футболу Катар – Эквадор.

Ставка: Эквадор не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.60.

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«Стартовый матч чемпионата мира. Честно говоря, думаю, мало кто представляет, какое зрелище нас ждёт в матче открытия. Катар и Эквадор — это «тёмные лошадки». Понятно, что Катар играет дома и постарается выступить максимально успешно, но мне не кажется, что там будет какая-то запредельная поддержка.

Культура боления там всё-таки не такая, как в большинстве футбольных стран. Записывать в аутсайдеры катарцев не стоит, они выиграли Кубок Азии несколько лет назад. Это неплохое достижение.

Эквадор — это крепкий середняк южноамериканской зоны. Да, его игроки не на слуху, но сборная оказалась выше многих серьёзных команд — Колумбии, Чили, Парагвая. Так что ребята там играть в футбол умеют и делают это здорово.

Я думаю, что будет очень осторожная игра, команды мало пропускают, не блещут в атаке. Откуда взяться голам? И, на мой взгляд, Эквадор всё-таки помастеровитее, поопытнее. Поэтому ставка такая — Эквадор не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».

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