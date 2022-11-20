Эксперты оценили шансы Сердара Азмуна забить гол в матче ЧМ-2022 с Англией

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — Иран. Начало запланировано на 16:00 мск.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Победа иранцев оценивается в 12.1. На ничью дают коэффициент 5.10.
Лучшие прогнозы на чемпионат мира.
Букмекеры считают, что игра 1-го тура чемпионата мира Англия — Иран не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.
Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.10. Гол иранцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.80.
У англичан есть Гарри Кейн, а Ирану придётся рассчитывать на Сердара Азмуна. Футболист может забить свой первый гол на чемпионате мира в Катаре уже в первом матче группового этапа. Букмекеры предлагают поставить на гол экс-футболиста «Зенита» с коэффициентом 7.00.
Сделать ставку на то, что Азмун откроет счёт в матче, можно за 14.0. Индивидуальный тотал больше 1.5 мяча Сердара оценён коэффициентом 56.0.
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