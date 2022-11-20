Прогноз на товарищеский матч Норвегия — Финляндия 20 ноября 2022 года

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Норвегия – Финляндия.
Ставка: победа Норвегии и тотал меньше 2.5 мяча за 3.25.
Норвегия в квалификации ЧМ-2022 в Катаре в группе G заняла третье место. Уже грядущей весной стартует отборочный турнир на ЧЕ-2024 в Германии, и Столе Сольбаккен начинает постепенную подготовку, предоставляя игровую практику футболистам ближайшего резерва.
«Викинги» играют по схеме 4-3-3, но на фоне перестановок в составе в последнем матче придерживались расстановки 4-1-4-1. Команда стала активнее играть в атаке. Эрлинг Холанд и компания забили 15 голов, каждый третий мяч на счету форварда «Ман Сити». Тренерский штаб не вызывал его на ближайшие товарищеские матчи.
Теэму Пукки со сборной Финляндии также достойно выступили в отборочном турнире к ЧМ-2022. Лишь одно очко отделяло команду от сборной Украины и шанса побороться за билет в Катар. К грядущей встрече финны подходят после результативной ничьей со сборной Северной Македонии.
Обе сборные подходят к очной встрече без лидеров атак. Если учесть кадровое превосходство «викингов» и фактор родных стен, то в успехе Мартина Эдегора и компании сомнений особых не возникает. Рекомендуем осторожную ставку на победу Норвегии через тотал меньше 2.5 мяча за 3.25.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
Карим Бензема из-за травмы пропустит ЧМ-2022 в Катаре.
Прогноз на матч Катар — Эквадор с коэффициентом 3.05.
Прогноз Валерия Карпина на победителя ЧМ-2022.
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