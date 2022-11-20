Прогноз на матч открытия чемпионата мира по футболу в Катаре

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч открытия ЧМ-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Катара и Эквадора.

Ставка: точный счёт 0:0 за 8.00.

Эквадор — одна из тех сборных, которые можно назвать нестабильными. Правда, в последнее время она поправила эту статистику и больше склонна к миролюбивым исходам. Семь из 10 последних матчей закончились ничейным результатом для эквадорцев, причём за это время они ни разу не забивали больше одного мяча. Скучный футбол, в котором может увязнуть любой из участников группы А.

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Политик и журналист Амджад Таха в преддверии открытия чемпионата мира сделал громкое заявление. Он утверждает, что Катар планирует провести договорной матч с Эквадором. Для этого, по его словам, шейхи подкупили восемь футболистов из команды соперника. Есть даже точные цифры – € 7,1 млн. Аналитик также получил подтверждение у пяти инсайдеров по этой информации.

По его словам, Катар выиграет у Эквадора со счётом 1:0, а единственный мяч будет забит во втором тайме. В концовке журналист добавил, что верит в силу этой информации и надеется, что она повлияет на результат. С огромной долей вероятности всё это ложные обвинения и провокации. Дело в том, что этот журналист занимает антикатарскую позицию со всеми вытекающими.



Повлияет ли это на психологическое состояние футболистов? Вполне возможно. Но матч открытия и без того не обещал быть ярким. У Катара в принципе низкий уровень индивидуального мастерства. А Эквадор обожает действовать с позиции обороны, эта команда часто играет без голов.

В таком случае логичной выглядит ставка на ничью со счётом 0:0 за коэффициент 8.00. Поражение в 1-м туре сделает шансы обеих команд на выход из группы минимальными, а потому осторожность с большой долей вероятности станет преобладать над креативом.

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