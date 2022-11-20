Австрия — Италия: прогноз на товарищеский матч с коэффициентом 2.11

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Австрия — Италия.
Ставка: победа Италии за 2.11.
Сборная Австрии сейчас не в лучшем состоянии, смена тренера не дала мгновенного результата. Австрийцы готовятся под отбор к чемпионату Европы, и время уже начинает поджимать, а Ральф Рангник пока так и не закрыл слабые стороны своей команды.
Австрийцы вылетели из элитного дивизиона Лиги наций, шли на серии из пяти матчей без побед, пока им не попалась сборная Андорры. Даже такому аутсайдеру австрийцы с трудом смогли забить один гол. Италия после провала в отборе к чемпионату мира постепенно восстанавливает утраченные позиции.
Выход в плей-офф Лиги наций из сложной группы, хорошая форма, набранная осенью, неплохая игра в последних матчах. Всё это заставляет задуматься о том, что сборная Италии не зря считается фаворитом в матче с австрийцами, которые пока только находятся в поиске своей игры. Можно поставить на победу сборной Италии за 2.11.
Экспресс с коэффициентом 10.08.
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Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.
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