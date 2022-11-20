Австрия — Италия: прогноз на товарищеский матч с коэффициентом 2.11

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Австрия — Италия.

Ставка: победа Италии за 2.11.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Австрии сейчас не в лучшем состоянии, смена тренера не дала мгновенного результата. Австрийцы готовятся под отбор к чемпионату Европы, и время уже начинает поджимать, а Ральф Рангник пока так и не закрыл слабые стороны своей команды.

Австрийцы вылетели из элитного дивизиона Лиги наций, шли на серии из пяти матчей без побед, пока им не попалась сборная Андорры. Даже такому аутсайдеру австрийцы с трудом смогли забить один гол. Италия после провала в отборе к чемпионату мира постепенно восстанавливает утраченные позиции.

Выход в плей-офф Лиги наций из сложной группы, хорошая форма, набранная осенью, неплохая игра в последних матчах. Всё это заставляет задуматься о том, что сборная Италии не зря считается фаворитом в матче с австрийцами, которые пока только находятся в поиске своей игры. Можно поставить на победу сборной Италии за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Карим Бензема из-за травмы пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

Прогноз Валерия Карпина на победителя ЧМ-2022.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Лукаку пропустит матчи группового этапа с Канадой и Марокко.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.