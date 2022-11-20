Англия — Иран: дата матча, во сколько начало, прогнозы и коэффициенты

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — Иран. Начало запланировано на 16:00 мск.

Встречу покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Победа иранцев оценивается в 12.1. На ничью дают коэффициент 5.10.

Букмекеры считают, что игра 1-го тура чемпионата мира Англия — Иран не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74.

Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.10. Гол иранцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.80.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.

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