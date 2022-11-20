Аналитики назвали шансы удаления главного тренера в матче ЧМ-2022 США — Уэльс

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 США — Уэльс. Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу американцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех валлийцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Букмекеры уверены, что матч США — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.

Если накал страстей будет за пределами допустимого, один из тренеров команд может рассчитывать на красную карточку. Получить её может и запасной игрок.

Если в матче США – Уэльс судья удалит тренера или запасного футболиста, то сыграет коэффициент 13.0.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Карим Бензема из-за травмы пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.

Прогноз Валерия Карпина на победителя ЧМ-2022.