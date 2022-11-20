Англия — Иран: прогноз на матч ЧМ-2022 от Goal.com

Эксперты зарубежного ресурса Goal.com сделали прогноз на матч чемпионата мира по футболу Англия — Иран.

Ставка: победа Ирана с форой (+1.5) за 1.79.

«Три льва» вступают в турнир после провальной кампании в Лиге наций УЕФА, в которой они не смогли выиграть ни одного матча и в итоге вылетели из Лиги А.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Команда Саутгейта была убедительна в квалификации чемпионата мира, относительно легко выиграв свою группу, хотя Венгрии и Польше удалось добиться ничьей с Англией, и Иран почувствует, что может что-то получить от игры.

Англия редко вылетает из групп на чемпионатах мира, и история это доказывает. Однако первые матчи даются с трудом.

В 2002 году Англия сыграла вничью со Швецией в первом матче со счётом 1:1, в 2006 году они обошли Парагвай со счетом 1:0, а в 2010 году сыграли вничью с США.

В 2014 году Англия проиграла Италии, а четыре года назад в первом матче в России забила гол в компенсированное время и обыграла Тунис со счётом 2:1.

На победу Ирана с гандикапом (+1.5) можно поймать неплохой коэффициент.

Эта ставка зайдёт, если Иран выиграет или сыграет вничью, а также не проиграет с разницей больше одного мяча.

Англия не выигрывала свой первый матч на чемпионате мира с разницей более чем в один гол с 1998 года.

Экспресс с коэффициентом 9.46 на ЧМ-2022.

Где покажут матч ЧМ-2022 Англия — Иран.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.

Канчельскис: мировому футболу начхать на отсутствие России.