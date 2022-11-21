Узбекистан — Россия: результат товарищеского матча, какой счёт, как сыграли

Завершился товарищеский матч между сборными Узбекистана и России. Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».
Финальный свисток главного арбитра Данияра Сахи из Казахстана зафиксировал нулевую ничью.
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В первой половине игры сборная России больше владела мячом, однако единственный реальный шанс открыть счёт имели хозяева поля: Эльдор Шомуродов прострелил на Фарруха Сайфиева, который пробил с нескольких метров – Антон Шунин выручил российскую команду.
Во втором тайме опаснейший момент возник у ворот команды Узбекистана: Арсен Захарян подкараулил ошибку защитника, вошёл в штрафную и нашёл передачей Александра Соболева, который пробил в угол ворот, – голкипер Уткир Юсупов справился с ударом. В итоге открыть счёт командам не удалось – 0:0.
Отметим, что предыдущий матч сборной России, с Таджикистаном, также завершился нулевой ничьей.
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