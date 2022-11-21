Англия — Иран: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Англия – Иран в 1-м туре группового этапа чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Ирана с форой (+1.5) за 1.70.



«В группе B сборная Англии берёт старт на чемпионате мира на стадионе «Халифа» в Дохе матчем со сборной Ирана.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Мы знаем, как играет Иран. Команда Карлуша Кейруша очень прилично действует в обороне. Иран всегда тёмная лошадка, у которой очень интересный подбор игроков. Есть классные исполнители впереди — тот же Тареми, тот же Азмун. Не знаю, правда, насколько будет готов Сердар играть. Но в любом случае Иран — команда очень кусачая, неуступчивая. Они идут явными андердогами в этой паре, но порой эту команду недооценивают. На прошлом чемпионате мира с иранцами мучились и португальцы, и испанцы, и марокканцы. Думаю, и англичане могут помучиться.



Сборная Англии откровенно провалила Лигу наций, не сумев забить в четырёх матчах. Да, она может порадовать болельщиков такой сумасшедшей игрой во втором тайме, как с немцами, когда перевернули ход встречи, но сыграли вничью 3:3. Но сейчас первый матч, адаптация… Футбол таким развесёлым не будет. Да и соперник не очень для этого подходящий.



Думаю, что Иран упрётся и англичанам будет очень и очень непросто, особенно отталкиваясь от футбола, который ставит своей команде Гарет Саутгейт. Если и выиграют англичане, то максимум с разницей в 1 мяч», — сказал Генич.



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