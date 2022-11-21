Англия — Иран: ставка Александра Мостового на матч 1-го тура ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата мира Англия — Иран.



Ставка: победа Англии в один мяч за 3.18.



«Сборная Англии после выхода на чемпионат мира утратила задор и практически не побеждала в этом году, не считая товарищеских встреч. В Лиге наций англичане откровенно провалились, заняв последнее место в группе и не выиграв ни одного противостояния, да и по рисунку игры команда пока не внушает оптимизма. «Трём львам» будет очень непросто бороться даже на групповой стадии, и стартовый поединок покажет истинные амбиции и готовность коллектива.



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Что касается Ирана, то здесь всё не так однозначно. Да, команда стала первой в финальной части квалификации, обойдя в том числе и Южную Корею, однако по именам и опыту выступлений на высочайшем уровне есть сложности.

Сборная редко играет против топов мирового футбола и вполне может не выдержать давления, которое однозначно будет иметь место в стартовой встрече. Иранцы неплохо обороняются и вполне способны дождаться своего шанса в контригре, что и предпочтут, вероятнее всего, в противостоянии с англичанами.



Я считаю, что в этой паре всё не так просто. Да, на бумаге англичане имеют подавляющее преимущество, однако на практике всё может оказаться несколько иначе. Текущая форма сборной, мягко говоря, неидеальна, что даёт лишние шансы Ирану на добычу очков. Но, на мой взгляд, класс и исполнительское мастерство сыграют тут решающую роль и номинальные хозяева смогут в сложной борьбе добыть три очка», — сказал Мостовой.



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