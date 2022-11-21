Англия — Иран: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата мира по футболу — 2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 в Катаре.



Ставка: обе забьют за 2.78.



«Матчем между сборными Англии и Ирана стартует программа группы В на чемпионате мира в Катаре. Для англичан это будет 16-й мундиаль из 22. В трёх первых они не участвовали, а ещё три пропустили, проиграв в квалификации. В 1966 году Англия выиграла домашний чемпионат мира, проведя все шесть матчей на «Уэмбли». В последнем турнире Англия дошла до полуфинала, где уступила Хорватии, а в матче за третье место проиграла Бельгии.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Квалификацию к этому чемпионату мира англичане легко прошли, взяв 26 очков из 30 возможных. Отрыв от занявших второе место поляков составил шесть очков. Сборная Англии стала самой результативной командой европейского отбора, забив 39 мячей и пропустив всего три. Сборную по-прежнему возглавляет Гарет Саутгейт, под руководством которого англичане дошли до полуфинала ЧМ-2018 и взяли серебро на Евро-2020. Суперзвездой англичан является капитан и лучший бомбардир команды Гарри Кейн. Ему 29 лет, а в 2018 году он завоевал «Золотую бутсу» мундиаля, забив шесть голов.



Сборная Ирана попала в финальный турнир в шестой раз и в третий раз подряд. Персы уверенно прошли квалификацию, обеспечив себе путёвку на чемпионат мира за три тура до конца отбора. Иранцы набрали 25 очков в 10 матчах третьего отборочного раунда. Это лучший показатель в истории сборной.

Семь матчей получились сухими, в них Иран вообще не пропустил. Команду тогда возглавлял хорват Драган Скочич, которого за два месяца до турнира сменил португалец Карлуш Кейруш, уже возглавлявший иранцев на ЧМ-2018, где они одержали свою единственную победу в финальных турнирах.



Звездой иранцев является форвард «Порту» Мехди Тареми, забивший 13 голов в 18 матчах сезона. При этом он отличился пять раз в пяти играх Лиги чемпионов. Его партнёром по атаке является хорошо нам знакомый по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и «Зенит» Сердар Азмун.



Команды ни разу в истории не встречались между собой. Для обеих команд это будет стартовая игра на турнире. У англичан отличная атака, но не самая надёжная оборона. Поэтому у лидера атак иранцев Тареми наверняка будет шанс поразить ворота британцев. Ожидаю голы с обеих сторон», — сказал Елагин.



Экспресс с коэффициентом 9.91.

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