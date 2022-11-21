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«Нефтехимик» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Нефтехимик» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 2.14.

«Нефтехимик» будет играть с «Адмиралом» три раза подряд. Первый матч пройдет в Нижнекамске, а два следующих — уже во Владивостоке. И во всех матчах «Нефтехимик» отнюдь не будет фаворитом, несмотря на блестящую победу в предыдущем туре над самим СКА.

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Причём правильнее будет написать так: из-за победы в предыдущем туре над СКА «Нефтехимик» и не будет фаворитом в первом матче с «Адмиралом». Поскольку ни одного лишнего дня после этой победы «маленькие татары» не получили. А это значит, что и физически, и эмоционально нижнекамцы должны быть вымотаны.

С другой стороны, матчем в татарстанской глубинке «Адмирал» завершает четырёхматчевую выездную серию. В трёх предыдущих встречах дальневосточники уступили ЦСКА, но затем последовательно выиграли у обоих «Динамо» — московского и минского. Последний матч будет самым тяжёлым, но и его приморцы должны брать, поскольку находятся в отличной игровой форме.

Итак, матч почти наверняка будет малорезультативным – «Адмирал» в принципе играет от своих ворот, а на выезде так и подавно. Да и «Нефтехимик» забивает отнюдь не много. Предположу, что тотал не превысит 6,5, а по итогам игры «Адмирал» каким угодно способом всё-таки заберёт два очка», — сказал Лебедев.

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