США — Уэльс: прогноз Константина Генича на встречу группы B ЧМ-2022

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч США – Уэльс в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: индивидуальный тотал США больше 4.5 удара в створ за 2.30.



«В группе B сборная США в Аль-Райяне на стадионе «Ахмед Бин Али» будет играть со сборной Уэльса. Американцы много забивали в своей зоне КОНКАКАФ, в квалификации удалось забить 21 мяч. Больше забила только сборная Канады. У сборной Америки хорошая группа атаки: там есть и Пулишич, и Рейна, и тот же Ааронсон, неплохо проявлявший себя в играх за «Зальцбург».



Лучшие прогнозы на сегодня.



А Уэльс — это команда Гарета Бэйла. Неувядающий Бэйл, который сейчас уже в МЛС забивает решающие мячи. Но Уэльс — команда, так скажем, не самая приятная для старта в случае с американцами. У Роберта Пейджа, как мы знаем, всё удачно сложилось в стыковом матче с Украиной. Автогол Ярмоленко всё решил в пользу валлийцев.



Тоже сложный матч для прогноза. Но, учитывая хорошую группу атаки у США и то, что Уэльс вряд ли будет раскрываться, думаю, американцы будут больше владеть мячом, комбинировать, пытаться что-то придумать. Не всегда у сборной США получается удачно сыграть на чемпионатах мира, но я верю в исполнительское мастерство группы атаки.

Нашёл линию на удары в створ. Думаю, американцы больше 4.5 раза пробьют в створ ворот Уэйна Хеннесси. Коэффициент очень вкусный и привлекательный — 2.30», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 9.91.



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