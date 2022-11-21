«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 21 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.14.
«Если кто не заглядывает в турнирную таблицу, для того напомню, что в Восточной конференции «Сибирь» идёт на две строки выше «Ак Барса». А в общей таблице КХЛ – и вовсе на шесть мест. Потому что «Сибирь» набирает в этом сезоне 1,21 очка в среднем за матч, или 60,3 процента очков. А «Ак Барс» – только 51,6 процента очков, или 1,03 очка в среднем за матч.
Лучшие прогнозы на сегодня.
При этом по домашним матчам «Сибирь» и вовсе занимает третье место на Востоке, набирая в родных стенах ровно 70 процентов очков. Тогда как показатели «Ак Барса» на выезде падают – всего 43,3 процента очков. И кто тут фаворит?
При этом статистика личных встреч сурово на стороне казанцев. За 12 последних лет они заработали почти двукратное преимущество, правда, непосредственно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Новосибирске, преимущество «Ак Барса» не такое уж и большое – шесть казанских побед против четырёх.
Суммируем всё вышеизложенное. На выходе получается весьма суровый и достаточно низовой матч с тоталом, не превышающим 6.5. При этом хозяева по итогам матча наберут два очка любым легальным способом», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
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