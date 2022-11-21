Прогноз Тимура Журавеля на игру группы А ЧМ-2022 Англия — Иран

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч группового раунда ЧМ-2022 Англия — Иран.
Ставка: победа Англии 2:0 за 4.65.
«Поговорим о матче чемпионата мира Англия — Иран. Мне кажется, что в этом матче всё будет просто и понятно. Не в том моральном состоянии сейчас иранская команда, чтобы бросить вызов англичанам.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Да, у Англии есть проблемы, да, британцы давно не побеждали, но тут они одержат такую скучную победу, как это было на Евро.
Предлагаю в этом матче рискнуть и поставить на конкретный счёт, то есть на 2:0 в пользу Англии. Это будет не очень весело, задорно и, наверное, однозначно по игре.
Англия именно в таком матче, именно против такого соперника должна преодолеть свой кризисный период», — сказал Журавель.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
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