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Аргентина — Саудовская Аравия: дата матча ЧМ-2022, где играют, какой канал покажет

Аргентина — Саудовская Аравия: дата матча ЧМ-2022, где играют, какой канал покажет
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22 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы С встретятся сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Начало игры — в 13:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами латиноамериканцев: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.18. Шансы Саудовской Аравии оценили коэффициентом 21.00, а ничья идёт за 7.70.

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Саудовская Аравия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.70, а ТМ 2.5 идёт за 2.30.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.75. Гол Аргентины оценивают в 1.05, а на то, что отличится сборная Саудовской Аравии, можно поставить за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

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