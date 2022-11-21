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Франция — Австралия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

Франция — Австралия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире
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22 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы D встретятся сборные Франции и Австралии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.29. Шансы Австралии оценили коэффициентом 12.00, а ничья идёт за 6.00.

Букмекеры считают, что матч Франция — Австралия будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.75, а ТМ 2.5 идёт за 2.20.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.24. Гол Франции оценивают в 1.07, а на то, что отличится сборная Австралии, можно поставить за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 9.91.

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