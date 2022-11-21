США – Уэльс: прогноз Егора Титова на матч группы B ЧМ-2022 в Катаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч США – Уэльс в 1-м туре группового этапа чемпионата мира-2022.



Ставка: обе забьют за 2.03.



«США постоянно отбирается на чемпионат мира, на своём континенте эта сборная царит. Но на самом высоком уровне ей пока не удаётся пройти далеко, хотя футбол американцы показывают очень приличный. Сейчас команда обновилась, много молодёжи. Честно говоря, не знаю, что мы увидим от сборной США на этом турнире. Многие говорят, что все увидят невероятно сильную сборную США через четыре года на домашнем чемпионате мира, но не думаю, что здесь Америка будет отбывать номер. Ребята интересные, многие играют в Европе.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Уэльс на чемпионате мира давно не был, но на Евро после изменения системы отбора выходит регулярно, при этом там ещё прилично шумит. Физически крепкая команда, но новых звёзд там не появляется. Всё снова завязано на Гарете Бэйле. Я думаю, на этом турнире он будет выжимать из себя максимум. Этот чемпионат мира для него первый и, возможно, последний. Хочется напоследок показать себя лучшего. Все стандарты, с которых можно пробить, он будет исполнять, это самый верный способ забить для Уэльса. Американцам может не хватить опыта, чтобы справиться с такой звездой. Сыграю осторожно — обе забьют. Хотя коэффициент вполне приличный», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 9.91.



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