США — Уэльс: ставка Александра Елагина на игру группового этапа ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч ЧМ-2022 США — Уэльс.



Ставка: победа Уэльса за 3.12.



«Сборная США в 11-й раз пробилась в финальный этап чемпионата мира. С 1998 года они шесть раз подряд вышли в финальную стадию, но пропустили мундиаль 2018 года в России. Высшим достижением американцев на чемпионатах мира является выход в полуфинал в 1930 году. С декабря 2018 года команду возглавляет её бывший защитник Грегг Берхалтер. Именно он вывел «янкиз» в Катар.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Квалификация оказалась для американцев достаточно сложной. В итоге они заняли третье место, лишь по разнице забитых и пропущенных голов опередив Коста-Рику. Главной звездой команды является полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич, который выступает за лондонский клуб уже четыре года и выиграл с ним Лигу чемпионов. В сборной он провёл 52 матча, в которых забил 21 мяч. В США много молодых игроков, выступающих в Европе — к примеру, Юнус Муса из «Валенсии» и Джо Скалли из Мёнхенгладбаха, Тимоти Веа из «Лилля» и Тайлер Адамс из «Лидса». Всё же главным вундеркиндом является Джованни Рейна из «Дортмунда», уже сыгравший в 14 матчах за сборную и забивший за неё четыре мяча.



Сборная Уэльса всего второй раз в истории пробилась в финал Кубка мира. Впервые это случилось аж 64 года назад, когда они вышли в четвертьфинал и проиграли Бразилии. Свои лидеры есть и у валлийцев. Конечно, это Гарет Бэйл, который сейчас играет в МЛС, но до этого много раз брал Лигу чемпионов. В Катар валлийцы попали через стыки. В группе заняли второе место, а в стыках последовательно одолели австрийцев и украинцев. Команду возглавляет Роб Пейдж, сменивший на посту Райана Гиггза, который пал жертвой сексизма.



Соперники дважды встречались между собой — оба раза в товарищеских матчах. В 2003 году выиграли американцы, а в 2020 году была зафиксирована нулевая ничья. В заявку Уэльса включено аж 10 игроков АПЛ, один из Серии А и один из Лиги 1 Франции. Поэтому отдам предпочтение валлийцам», — сказал Елагин.



Экспресс с коэффициентом 9.91.



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