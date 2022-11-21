Англия — Иран: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто победил, какой счёт

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Англии встречалась с национальной командой Ирана. Игра завершилась победой англичан со счётом 6:2.
Лучшие прогнозы на сегодня.
На 35-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. На 43-й минуте форвард Букайо Сака упрочил преимущество английской команды в счёте. В компенсированное время первого тайма английский нападающий Рахим Стерлинг довёл счёт до разгромного. На 62-й минуте Сака оформил дубль. Через три минуты форвард Мехди Тареми сократил отставание сборной Ирана в счёте. На 71-й минуте нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд отправил в ворота иранцев пятый мяч. На 90-й минуте английский хавбек Джек Грилиш забил шестой гол в ворота соперника. В компенсированное время встречи Тареми оформил дубль, реализовав пенальти.
Сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы В ЧМ-2022. Иран (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса.
Экспресс с коэффициентом 9.91.
Сборная Катара провалила матч открытия ЧМ. Не помог даже «подкуп».
Роналду: хочу быть тем футболистом, кто поставит мат Месси.
Соболев рассказал, что было бы, если бы Россия сыграла на ЧМ-2022.
Депай пропустит стартовый матч сборной Нидерландов на ЧМ-2022.
- 22 ноября 2022
-
00:11
- 21 ноября 2022
-
22:15
-
21:15
-
21:04
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:18
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30