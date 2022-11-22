США — Уэльс: результат матча ЧМ-2022, кто победил, как сыграли, счёт

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборные США и Уэльса не смогли выявить победителя. Игра завершилась со счётом 1:1.
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На 36-й минуте Кристиан Пулишич сделал проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот голкипера валлийцев. На 81-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, который сам же и заработал, сравняв счёт. Ничья – 1:1.
В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.
Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.
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Беллингем стал первым футболистом, родившимся в XXI веке, забившим на чемпионате мира.
Победитель ЧМ-2022 в Катаре получит всё нереализованное пиво.
Кечинов: сборная Эквадора сейчас сильнее России.
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