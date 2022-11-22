США — Уэльс: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, какой счёт, кто победил, авторы голов

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборные США и Уэльса не смогли выявить победителя. Игра завершилась со счётом 1:1.



Лучшие прогнозы на сегодня.



На 36-й минуте Кристиан Пулишич сделал проникающую передачу низом на ход Тимоти Веа, который из пределов штрафной протолкнул мяч в сетку под ногой вышедшего из ворот голкипера валлийцев. На 82-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, который сам же и заработал, сравняв счёт. Ничья – 1:1.



В первом матче группы В сборная Англии разгромила Иран со счётом 6:2 и возглавила турнирную таблицу.



Во 2-м туре группового раунда сборная США 25 ноября сыграет с Англией, а Уэльс встретится с Ираном.



Экспресс с коэффициентом 7.00.

Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики.



Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.

Победитель ЧМ-2022 в Катаре получит всё нереализованное пиво.



Кечинов: сборная Эквадора сейчас сильнее России.



Роналду: хочу быть тем футболистом, кто поставит мат Месси.