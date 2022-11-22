Александр Вишневский дал прогноз на матч чемпионата мира по футболу Дания — Тунис

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч ЧМ-2022 Дания — Тунис.



Ставка: победа Дании за 1.49.



«Сборная Дании прекрасно провела последний Евро, дважды обыграла Францию и опередила её в группе в Лиге наций. Дания имеет максимум потенциала отлично выступить и на мундиале тоже. Смущает лишь одно – предполагаемое попадание датчан на Аргентину в первом же раунде плей-офф.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Но если датчане снова выиграют группу у сборной Франции (удивительно, насколько часто эти команды попадают в одну группу), то могут пройти в плей-офф достаточно далеко. При этом датчане наверняка не станут тратить время на раскачку, как порой делают топ-сборные, чтобы набирать форму ближе к плей-офф, а сразу же включат полные обороты.



В такой ситуации едва ли мощной и сыгранной сборной Дании сможет оказать достойное сопротивление сборная Туниса. Поэтому сделаю ставку просто на чистую победу сборной Дании», — сказал Вишневский.



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