СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА — ЦСКА.
Ставка: ТБ 5 за 1.97.
«Чуть ли не впервые в сезоне СКА не выглядит фаворитом матча. У питерской команды явный спад. Физика проседает, многие лидеры не в лучшей форме после болезни – либо вообще вне состава. Добавьте к этому сбои в дисциплине и неуверенность вратарей. Получится команда, способная проиграть даже в Нижнекамске.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Фаворитом армейского дерби выглядит ЦСКА. Чемпионы преодолели свой спад и в последние 10 дней побеждают достаточно уверенно. В Питере гости победят за счёт атаки: за предыдущие четыре матча заброшено 18 шайб, нападение выглядит ярко и уверенно. Берите большой тотал – зрители увидят минимум шесть голов в этой игре», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 7.59.
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