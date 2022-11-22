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СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ СКА — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.97.

«Чуть ли не впервые в сезоне СКА не выглядит фаворитом матча. У питерской команды явный спад. Физика проседает, многие лидеры не в лучшей форме после болезни – либо вообще вне состава. Добавьте к этому сбои в дисциплине и неуверенность вратарей. Получится команда, способная проиграть даже в Нижнекамске.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворитом армейского дерби выглядит ЦСКА. Чемпионы преодолели свой спад и в последние 10 дней побеждают достаточно уверенно. В Питере гости победят за счёт атаки: за предыдущие четыре матча заброшено 18 шайб, нападение выглядит ярко и уверенно. Берите большой тотал – зрители увидят минимум шесть голов в этой игре», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

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